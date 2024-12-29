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محافظات

العثور على أب ونجليه متوفين داخل منزلهم بالشرقية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية الأعصر التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية العثور على 3 جثث (أب ونجليه)، متوفين داخل منزلهم ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

العثور على 3 جثث داخل منزل بالشرقية 

تلقت غرفة عمليات النجدة اخطارا بالعثور على  مواطن يدعى " بلال.ال" يبلغ من العمر 43 عاما ونجليه "حور" 6 سنوات و" عبد الرحمن" 4 سنوات متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر التابعة  لمركز أبوكبير متوفين ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الجريمة.

دور الطب الشرعي 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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