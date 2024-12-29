الحماية المدينة تسيطرعلي حريق شقة في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق شب في الطابق العاشر بعقار سكني بمنطقة خليفة اللبان بمحرم بك، المطل على خط الترام.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، كما لم يكن هناك أحد داخل الشقة وقت اندلاع النيران.

حريق شقة في الإسكندرية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

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