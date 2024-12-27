نوة عيد الميلاد، الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وهطول غزير للأمطار (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تساقط حبات البرد "الثلج" على مختلف أنحاء المدينة؛ تزامنا مع نوة عيد الميلاد التي تضرب المحافظة منذ مساء أمس، وسط تساقط الأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة خاصة في ساعات الليل.

وتساقطت حبات البرد “الثلج” بغزارة على مناطق عدة في أنحاء المدينة، ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة تداعيات نوة عيد الميلاد.

وأغرقت مياه الأمطار عددا كبيرا من الشوارع الرئيسية والجانبية مثل؛ محطة الرمل بالقرب من القائد إبراهيم، وشارع الإقبال وطريق إسكندرية مطروح بالقرب من حي العجمي وكورنيش الدخيلة، وسيدي بشر محمد نجيب، وسيدي جابر.

فيما يواصل مسئولو الصرف الصحي، وحملات الأحياء الميكانيكية، وشركة مياه الشرب، محاولات رفع مياه الأمطار من تلك المناطق وهي تعد نقاطا ساخنة.

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