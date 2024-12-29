إيبارشية المعادي تحتفل بختام كورسات مركز الألحان

نظم مركز الألحان التابع لإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، حفل ختام كورسات المركز وتوزيع شهادات التقدير للمشتركين، وذلك في كنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا، مقر المطرانية حضر الحفل نيافة الأنبا دانيال، مطران ايبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

دور الألحان في العبادة الأرثوذكسية

وخلال الحفل، ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة تشجيعية أكد فيها على أهمية الألحان القبطية ودورها في العبادة الكنسية، مشيرًا إلى أهمية تعلم اللغة القبطية والطقوس لفهم أعمق للألحان.

وحث نيافة الأنبا دانيال المشاركين على مواصلة حفظ وفهم الألحان وتوظيفها في الصلوات، كما دعاهم للمشاركة في الكورسات القادمة التي ينظمها المركز.

جدير بالذكر أن مركز الألحان، الذي يقع بمبنى خدمات المطرانية، يقدم دورات متخصصة في الألحان والطقس واللغة القبطية على مستويين.

ويشرف على التدريس فيه المرتل بولا منير، مرتل كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي، والمرتل رأفت عيد، مرتل كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بالمعادي، بالإضافة إلى فريق من خدام الإيبارشية المتخصصين.

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