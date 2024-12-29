الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إيبارشية المعادي تحتفل بختام كورسات مركز الألحان

إيبارشية المعادي
إيبارشية المعادي

نظم مركز الألحان التابع لإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، حفل ختام كورسات المركز وتوزيع شهادات التقدير للمشتركين، وذلك في كنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا، مقر المطرانية حضر الحفل نيافة الأنبا دانيال، مطران ايبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

دور الألحان في العبادة الأرثوذكسية

وخلال الحفل، ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة تشجيعية أكد فيها على أهمية الألحان القبطية ودورها في العبادة الكنسية، مشيرًا إلى أهمية تعلم اللغة القبطية والطقوس لفهم أعمق للألحان.

وحث نيافة الأنبا دانيال المشاركين على مواصلة حفظ وفهم الألحان وتوظيفها في الصلوات، كما دعاهم للمشاركة في الكورسات القادمة التي ينظمها المركز.

جدير بالذكر أن مركز الألحان، الذي يقع بمبنى خدمات المطرانية، يقدم دورات متخصصة في الألحان والطقس واللغة القبطية على مستويين. 

ويشرف على التدريس فيه المرتل بولا منير، مرتل كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي، والمرتل رأفت عيد، مرتل كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بالمعادي، بالإضافة إلى فريق من خدام الإيبارشية المتخصصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العبادة الأرثوذكسية الأرثوذكسية الالحان ايبارشية المعادي الأرثوذكس مركز الألحان الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية