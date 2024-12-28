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سياسة

سيامة شمامسة جدد في كنيسة مارمرقس بالنزهة وإيبارشية نجع حمادي

ايبارشية نجع حمادي
ايبارشية نجع حمادي

شهدت كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بالنزهة 2 وكنائس إيبارشية نجع حمادي سيامة عدد من الخدام في درجات مختلفة من الشمامسة، خلال قداسين احتفاليين أقيمَا بحضور أساقفة الإيبارشيات وأعداد كبيرة من المصلين.

سيامة شمامسة في كنيسة مارمرقس بالنزهة 2

صلى نيافة الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بالنزهة 2. وخلال القداس، قام نيافته بسيامة ثلاثة خدام في رتبة دياكون (شماس كامل) للخدمة بالكنيسة، وهم:

الخادم يوسف درياس، الذي نال اسم الخدمة "دياكون إبراهيم".

الخادم مكرم باسيلي، الذي نال اسم الخدمة "دياكون إسحق".

الخادم أمير جاد، الذي نال اسم الخدمة "دياكون يعقوب".

كما تمت سيامة 25 من أبناء الكنيسة في رتبة إبيدياكون (مساعد شماس)، و55 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، ليضافوا إلى خدام الكنيسة المكرسين للخدمة.

رسامة خدام جدد في إيبارشية نجع حمادي

وفي إيبارشية نجع حمادي، صلى نيافة الأنبا بضابا، أسقف الإيبارشية، القداس الإلهي بدير الشهيد مار جرجس بمدينة فرشوط. وخلال القداس، قام نيافته برسامة اثنين من الخدام في درجة أرشيدياكون (رئيس شمامسة)، وستة آخرين في درجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بكنائس الإيبارشية.

 

تعزيز الخدمة الروحية

تعكس هذه الرسامات حرص الكنيسة على تعزيز الخدمة الروحية وتلبية احتياجات الرعايا من الخدام المؤهلين في مختلف الإيبارشيات. كما تمثل مناسبة روحية مميزة تُبرز أجواء الفرح والالتزام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

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