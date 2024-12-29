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رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز بموعدً مباراته وفريق المنصورة بدور ال 32 لبطولة كأس مصر

 

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة بدور ال 32 لبطولة كأس مصر


وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق الثامن من يناير المقبل، موعدًا لانطلاق مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز ونظيره المنصورة بستاد الدفاع الجوي

 

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024 /2025. 

 مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

 مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025
 مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

 

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت امس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام × 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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