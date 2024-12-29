الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير دولة أرمينيا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير دولة أرمينيا

استقبل  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، أرمين ساركيسيان سفير دولة أرمينيا في القاهرة.

صراع بين بايرن ميونخ ويوفنتوس وميلان لضم كولو مواني

الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024

في بداية اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة أرمينيا على أرض الإسكندرية مشيدا بالعلاقات المصرية الأرمينية،  كما أكد  على  أن العلاقات وطيدة بين مصر وأرمينيا وهنالك العديد من الفنانين والدبلوماسيين والوزراء في مصر من الأرمن.

ومن جانبه قدم سفير دولة  أرمينيا الشكر لمحافظ الإسكندرية على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أنه لم يقم بزيارة مصر من قبل إلا أنه سعيد بتوليه منصب  سفير لبلادة في جمهورية مصر العربية.

 وأضاف السفير أنه قام بزيارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس وتم الاتفاق على إنشاء مركز للتجارة الأرمينية في الإسكندرية، كما تتطلع أرمينيا للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن الجالية الأرمينية في مصر يبلغ عددها حوالي 5 آلاف مواطن يتمركزون بين القاهرة والإسكندرية، وتعد الجالية الأرمينية في الإسكندرية من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية، وقد استمر أبناؤها في المدينة منذ قدموا إليها لما تتميز به من طابع ساحر وتراث قديم  كما أنها تتميز بالحياة الهادئة وهو غالبا تأثير البحر علي المدن الساحلية بشكل عام.

كما أقترح محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وأرمينيا وأنها ستكون فرصة رائعة لتوطيد العلاقات وتطويرها، كما أوضح محافظ الإسكندرية وجود اقتراح سابق بتوقيع  مذكرة تآخٍ بين مدينة الإسكندرية ومدينة جوميري في أرمينيا إلا أنه لم يتم تفعيل هذا المشروع بسبب جائحة كورونا.

وفي الإطار ذاته أضاف السفير أنه سوف يسعى للعمل على إحياء مشروع الاتفاقية سواء مع نفس المدينة الأرمينية أو مع مدينة أخرى، وأضاف المحافظ أنه يمكن أيضا العمل على النشاطات الثقافية والفنية لإحياء الثقافة الأرمينية علي أرض الإسكندرية وعودة الجذور وهو ما سوف يتم التنسيق له في الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية أرمينيا أرمين ساركيسيان

مواد متعلقة

صراع بين بايرن ميونخ ويوفنتوس وميلان لضم كولو مواني

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

أول تعليق من البيئة بعد حادث هجوم قرش في مرسى علم

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

حريق في مول سيتي بلازا بأكتوبر

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية وتحديد جلسة 12 للحكم

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية