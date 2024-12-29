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رياضة

صراع بين بايرن ميونخ ويوفنتوس وميلان لضم كولو مواني

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أصبح رحيل المهاجم راندال كولو مواني عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي شبه مؤكد، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية، اليوم الأحد.

أرقام كولو مواني مع باريس سان جيرمان 

ووصل اللاعب إلى النادي الفرنسي مقابل 95 مليون يورو منذ عام ونصف تقريبًا.

ولم يدخل اللاعب في قائمة آخر مباراتين لفريق باريس سان جيرمان أمام ليون وموناكو.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي بخصوص هذا الأمر عقب آخر مباراة خاضها الفريق: "يمكنني فقط أن أستدعي 20 لاعبًا".

ولم يقدم اللاعب شيئًا يذكر مقارنة بالمبلغ الذي دفع فيه، وسجل 11 هدفًا في 54 مباراة مع الفريق.

أندية ترغب في التعاقد مع كولو مواني 

مع ذلك، تقول صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الإسبانية إن عدة أندية مهتمة بضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل ومنها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس وميلان الإيطاليين. 

 

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