الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المصري وسيراميكا في صراع المربع الذهبي

المصري وسيراميكا،
المصري وسيراميكا، فيتو

يستعد فريقا المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا لمواجهتهما المرتقبة بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز

 

سيراميكا كليوباترا ضد المصري

يلتقي فريقا المصري وسيراميكا في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء ضمن علي ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب سيراميكا والمصري بالدوري

ويمتلك فريق سيراميكا والمصري نفس الرصيد 11 نقطة يحتلان بها الترتيب الرابع والخامس بجدول الدوري.

ويعد الفوز بتلك المباراة هامًّا لكلا الفريقين حيث سيمنحه الفوز التواجد بالمربع الذهبي وإزاحة الآخر.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري بالدوري

وتنقل مباراة سيراميكا والمصري بالدوري عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

 

وفاز النادي الأهلي على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وفازسيراميكا بهدفين مقابل هدف على البنك الأهلي وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

و تقدم البنك الأهلي بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42 قبل أن يحرز سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري 


الأحد 29 -12 -2024
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود 
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024
الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة 
إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون 
زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود


الثلاثاء 31-12-2024
سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025
فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة 
غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري وسيراميكا الدورى المصرى الممتاز سيراميكا كليوباترا ضد المصري سيراميكا والمصري المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو

بيراميدز يسافر اليوم إلى الغردقة لمواجهة الجونة

انطلاق الجولة السابعة للدوري اليوم.. 5 فرق متساوية في عدد النقاط.. الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات مع جروس.. والأهلي في مهمة صعبة من أجل القمة

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام

طلائع الجيش يسعى لعبور حرس الحدود بالدوري المصري

القائمة تضم 11 لاعبا، لعنة الإصابات تطارد بيراميدز قبل لقاء الجونة بالدوري

موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري

بعد قرارات لجنة الانضباط، بيراميدز يفقد جهود 3 من لاعبيه في المباريات المقبلة
ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية