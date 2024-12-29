انطلاق الجولة السابعة للدوري اليوم.. 5 فرق متساوية في عدد النقاط.. الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات مع جروس.. والأهلي في مهمة صعبة من أجل القمة

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي حرس الحدود ضد الجيش، والزمالك ضد الاتحاد السكندري وتستكمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأحد 29 -12 -2024

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024

الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة

إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون

زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024

سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025

فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

القنوات الناقلة للدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة

الدوري المصري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز ونحن ما زلنا في بداية الموسم الجديد الذي لم يمر منه سوى ست جولات فقط منافسة شرسة للغاية سواء بالمقدمة ووسط الجدول والمؤخرة.

النقطة 11 صراع 5 أندية

من طرائف الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة هم تساوي خمسة فرق في مقدمة ترتيب البطولة المحلية برصيد 11 نقطة، وهي على الترتيب الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري البورسعيدي، وإن دل هذا يدل على قوة وشراسة المنافسة، وأنها لن تكون صيدا سهلا للأهلي والزمالك بل إن هناك فرقا قوية قادرة على المنافسة خاصة بيراميدز والمصري.

صراع الوسط

كما تشهد منطقة وسط الجدول صراعا أيضا حيث يتساوى زد والاتحاد بنفس الرصيد تسع نقاط بالمركزين السادس والسابع يليه فرق بتروجيت وطلائع الجيش وغزل المحلة برصيد 8 نقاط لكل فريق.

الزمالك يبحث عودة الانتصارات

ويبحث فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس في مواجهة الاتحاد عن تصحيح مساره والعودة للانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة ولكنه يطمع في مصالحة الجماهير.

ويحتل الاتحاد بقيادة مدربه نيكوديموس بابا فاسيليو المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ويطمع زعيم الثغر في استعادة نتائجه الطيبة بعد التعثر في المباريات الأخيرة عقب تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري ثم التعادل مع الأهلي والخسارة أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة وأمام بيراميدز بالدوري والتعادل مع غزل المحلة ومودرن سبورت.

ولم يسجل الاتحاد السكندري أي هدف خلال آخر 4 مباريات وهو أمر يعكس معاناة زعيم الثغر هجوميًا.

الأهلي يسعي للمقدمة

ويدخل فريق الأهلي مواجهة صعبة أمام إنبي ساعيا إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري (6-1) في دوري أبطال أفريقيا ثم عبور عقبة المصري بثنائية دون رد.

ويعتمد الأهلي على أبرز لاعبيه حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي وإمام عاشور، كما يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مدربه محمد إسماعيل ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

ويطمع إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية بالرهان على بعض اللاعبين مثل أحمد أمين "أوفة" ويوسف لبيب وأحمد خليل "كالوشا" وأحمد حواش.

سيراميكا كليوباترا ضد المصري

وتشهد الجولة السابعة مواجهة صعبة للغاية بين فريقي المصري وسيراميكا وهي صراع من يظل بالمربع الذهبي، حيث يمثل الفوز ست نقاط وليس ثلاثة نقاط فقط.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد إف سي 9 نقاط

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الإسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

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