خطة المهندسين العرب في 2025.. إطلاق جائزة المعمار العربي وتطوير التعليم بالذكاء الاصطناعي أبرز المشروعات.. ندوات خاصة في طرق التدعيم للمباني المتضررة من الحروب في الدول العربية

أعلن اتحاد المهندسين العرب عن خطة العام الجديد ٢٠٢٥ والتى تتضمن تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل والندوات المهنية والعلمية والهندسية وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة والنقابات والهيئات الهندسية بمصر والدول العربية.

خطة اتحاد المهندسين العرب 2025



وأوضح الدكتورعادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن خطة الاتحاد للعام الجديد تتضمن خطة الأمانة العامة والنقابات والهيئات الهندسية العربية والتى تهدف إلى الارتقاء بالمهندسين العرب والرقى من مهنة الهندسة، موضحا أن أنشطة الهيئات المتخصصة ، ومنها هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية تنظم ملتقى مدن مستدامة بهوية عربية فى شهر فبراير 2025، كما تنظم هيئة المعماريين العرب "جائزة المعمار العربي AAA Award Architects Arab “ رقم 3 في شهر نوفمبر المقبل في مصر، تنظمها نقابة المهندسين في مصر برعاية هيئة المعماريين العرب كذلك سيتم تنظيم فعالية افتراضية بعنوان " مقاربات نظرية للمدن العربية بعد الحروب، " عمارة المستقبل والتحولات الاجتماعية"

الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين

وأضاف الحديثى ، تنظم الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، ورشة عمل (الأجهزة الحرارية الموفرة للطاقة) بالتعاون مع لجنة الطاقة الاتحادية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل (متطلبات التشغيل الآمن لأنظمة التكييف والتهوية في فترة الأوبئة والجوائح) بالتعاون مع لجنة السلامة العامة وهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية. وأيضًا ورشة عمل عن (تدوير النفايات ودورها البيئي والاقتصادي) بالتعاون مع لجنة البيئة. وورشة عمل (محطات التنقية ومعالجة المياه الرمادية) بالتعاون مع لجنة البيئة ولجنة الموارد المائية. بالإضافة إلى إطلاق ملتقى التأهيل والاعتماد المهني السادس بعنوان (التأهيل طريق لتنظيم المهنة والتنافسية).



وتابع الحديثى، تعقد الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي، ندوة حول أهمية التقييم والاعتماد العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.



ستعقد محاضرة تقارن الاعتماد وفقًا للنظام الأساسي للهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي مع الهيئات الدولية المعنية بالتقييم والاعتماد.



وأوضح الدكتور عادل الحديثى، أن اللجان الدائمة خصصت عدة انشطة، حيث ستنظم لجنة التعليم الهندسي محاضرة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير جودة التعليم والتعلم فى مارس المقبل وندوة أساليب ومنهجية التعليم الحديث في تطوير المعلمين وقدرة استيعاب الطلبة فى مايو المقبل وأيضا ندوة تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الهندسية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع فى سبتمبر المقبل ومناقشة قوانين التعليم ودورها في تطوير التعليم الهندسي فى نوفمبر المقبل.



كما ستنظم لجنة الموارد المائية، ندوة بعنوان الممارسات الذكية لإدارة المياه للتغلب على الفاقد في قطاعي المياه والزراعة فى فبراير المقبل، وكذلك دورة تدريبية حول الإدارة الذكية والمتكاملة للمياه للحد من الفاقد فى يونيو المقبل، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل بعنوان تعزيز دور المرأة والإعلام نحو ترسيخ الوعي بترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع لجنة المهندسات العربيات فى نوفمبر المقبل

المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة فى محافظة القاهرة



واستطرد الحديثى، كما تنظم لجنة الطاقة الاتحادية، المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة فى محافظة القاهرة بمصر فى 18 و19 يناير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة بعنوان تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقها كأداة للتنمية المستدامة في الدول العربية بمصر ، فضلا عن تنظيم ندوة بعنوان الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص والتحديات أونلاين وأيضا تنظيم ندوة بعنوان إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات العضوية أونلاين وكذلك إطلاق ندوة بعنوان الأثر البيئي للتلوث النفطي وسبل المكافحة أونلاين

وتابع الحديثى، سيتم عقد ندوة عن بعد، فى يوليو المقبل تحت عنوان ''دور المجتمع المدني والجمعيات في المحافظة على البيئة ونشر الوعي لدى الناشئة'' يشرف عليها المهندس التوفيق القرقوري (تونس). والتى تتناول المحاور التالية: مقاومة التلوث الصناعي ودور الجمعيات البيئية، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتواصل مع المجتمع المدني، أهداف التنمية المستدامة ودور الجمعيات في تحقيقها، وايضا عقد ندوة عن بعد حول استغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن تثمين الكتلة الحيوية في تدفئة البيوت المكيفة في الزراعات غير الفصلية. بأشراف المهندس عبد الهادي البدري (العراق). والتى تتناول المواضيع التالية: استعمالات الطاقة الشمسية في المجالات السكنية والفلاحية والصناعية، دراسات المؤثرات على البيئة (الأثر البيئي) لمشاريع الطاقات المتجددة



وأشار الحديثى إلى أن لجنة تقنية الاتصالات والمعلوماتية ستعقد محاضرات افتراضية بشكل دوري عبر الزوم خلال العام القادم ومنها ندوة بعنوان Connecting Bahrain with Ultra-Fast Fiber تنظمها جمعية المهندسين البحرينية فى يناير المقبل

كما ستنظم ندوة عن التحول الرقمي تقدمها نقابة المهندسين العراقية فى فبراير المقبل بالإضافة إلى تنظيم ندوة بعنوان Printed Antennas for Modern Mobile Systems” يقدمها د. علي هرموش من نقابة المهندسين اللبنانية فى أبريل المقبل، مشيرا إلى أن العمل يسير على تنظيم مسابقة الابتكار التكنولوجي فى يونيو المقبل

ولفت الحديثى، إلى أن لجنة الإنشاءات والتشييد الاتحادية ستنظم ندوة تدريبية للمهندسين عبر الزوم، حول إعادة إعمار ما تهدم من منشآت مدنية وبنية تحتية نتيجة الحروب السابقة خاصة الحرب على غزة، في شهر يونيو المقبل. فضلا عن تنظيم ندوة حول الخرسانة ذاتية الرص (الدمك) فى سبتمبر المقبل

وأضاف الحديثى، أن لجنة النقل والمواصلات، ستنظم ندوة بعنوان (الحوكمة الرشيدة في قطاع النقل) وايضا محاضرة بعنوان: (استخدام التحليل الصوري الرقمي في التقييم الهيكلي الدقيق للخلطات الإسفلتية للطرق) وقال الحديثى إن لجنة المهندسات العربيات، تنسق لعقد الملتقى السادس بالعراق بالتنسيق مع نقابة المهندسين العراقيين بعد منتصف العام.

طرق التدعيم للمباني المتضررة من الحروب وطرق هدم المباني الآيلة للسقوط

وأوضح أن لجنة السلامة العامة ستنظم ورش عمل وندوة متخصصة في طرق التدعيم للمباني المتضررة من الحروب وطرق هدم المباني الآيلة للسقوط وكيفية تامين متطلبات السلامة العامة في هذه الحالات. وايضا ورشة عمل تتعلق بالانبعاثات والغازات والمواد السامه الأخرى الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة وتأثيرها على سلامة الأشخاص والتربة والزراعة والثروة الحيوانية والغطاء النباتي وكذلك ورشة عمل بعنوان سلامة الأشخاص خلال الكوارث الطبيعية ومخاطر الحروب والحرائق وحوادث العمل، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة بسلامة الغذاء الطبيعي والمصنع في العالم العربي وخطره على السلامة الصحية ، فضلا عن ورشة عمل متخصصة بتدريس مادة السلامة العامة ضمن برامج التعليم الهندسي وذلك بالتعاون مع لجنة التعليم الهندسي الاتحادية، وكذلك محاضره تتعلق بالسلامة الخاصة بالدراجات النارية ومتطلباتها وأشار الحديثى، إلى استمرار التحضير للمؤتمر الدولي للزلازل وعقد مؤتمر عربي متخصص بالسلامة العامة باحدى العواصم العربية.



وأوضح الحديثى أن خطة اتحاد المهندسين العرب تتضمن برامج التدريب منها إطلاق برامج للتدريب على تطبيق الشروط العلمية والفنية للسلامة العامة بواسطة متخصصين ومؤسسات معتمده عالميا لنشر ثقافة الوعي والتعرف بتخصصيه على شروط السلامة العامة وتطبيقها والوصول بالمخاطر الناتجة عن الحوادث الى حدودها الدنيا.



ولفت الحديثى، إلى أن لجنة التوجيه والإرشاد ستقيم محاضرة حول صلاحية التربة المتضررة بالقصف للبناء وذلك بعد العدوان على لبنان فى شهر ديسمبر المقبل في بيروت وعبر منصة زووم. وكذلك إقامة محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وعلى الحياة البشرية وذلك حضوريا وعبر منصة زووم يتخلله اجتماع للجنة بأواخر شهر ديسمبر المقبل في مصر.وايضا إقامة محاضرة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في ريادة الأعمال في شهرمارس القادم في تونس وعبر منصة زووم، فضلا عن إقامة محاضرة عن الأثر البيئي في المشاريع النفطية وعلاقته بسوق العمل في ابريل المقبل في العراق وعبر منصة زووم، وأيضا إقامة محاضرة عن خطة لتوطين الصناعات الإلكترونية في العالم العربي وذلك في ضوء عمليات التلاعب في هذا النوع من الصناعات وخاصة مجال الاتصالات في شهر مايو المقبل في الأردن وعبر منصة زووم وأيضا إقامة محاضرة حول Entrepreneurship في شهر ابريل المقبل في بيروت وعبر منصة زووم ولفت الحديثى إلى أن لجنة تقنية الهندسة الطبية

التطبيقات الحديثة في الهندسة الميكانيكية الحيوية الطبية



تنظم ندوة علمية بعنوان (التطبيقات الحديثة في الهندسة الميكانيكية الحيوية الطبية فى يناير النقبل على تطبيق زوم. وأيضا إقامة ورشة علمية تثقيفية عن الهندسة الطبية على التطبيق زوم. لافتا أن لجنة التنمية المستدامة والريادة ستنظم الندوات الأسبوعية الدورية أونلاين، وكذلك المؤتمرات المتخصصة عن المدن المستدامة والذكية. وأيضا الدورات المتخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل Autodesk، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الحضورية تحت عنوان "المائدة المستديرة رفيعة المستوي – نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بالوطن العربي ٢٠٣٠" بمقر جامعة الدول العربية. عن التحول الرقمي تقدمها نقابة المهندسين العراقية – فبراير 2025 وايضا ندوة بعنوان Printed Antennas for Modern Mobile Systems” يقدمها د. علي هرموش من نقابة المهندسين اللبنانية – أبريل 2025، لافتا سيتم تنظيم مسابقة الابتكار التكنولوجي فى يونيو المقبل.

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