الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1372 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1372 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

مخالفات الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 491 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 49 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراجات النارية تركيب الملصق الالكتروني الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الادارة العامة للمرور

مواد متعلقة

وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مساعد وزير الداخلية: فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير 2025

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2025

تحقيقات مكثفة في حادث مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان
ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية