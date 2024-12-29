مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن أماكن إجراء اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن 2025.

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال وقائع المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأحد، أن الاختبارا تجري في المعاهد التالية:

1-معهد معاوني الأمن بطرة ومنطقة طرة بالقاهرة.

2- معهد معاوني الأمن فى مدينة وادي النطرون ذكور ويضم محافظات البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الاسكندرية - مطروح - الغربية - خارج الجمهورية.

3- ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبريضم المتقدمين من محافظات ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا ).

4- معهد تأهيل الافراد بسوهاج مدينة سوهاج ويكون مقره في حي الكوثر ويضم المتقدمين من محافظات ( أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمد بحر الأحمر).

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