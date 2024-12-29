مساعد وزير الداخلية: فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير 2025

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن بداية من 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025.

وقال مساعد وزير الداخلية خلال وقائع المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الأحد، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة (الحادية عشرة) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاوني الأمن لعام 2025.

وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

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