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حوادث

بدء نظر جلسة استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حبسها عامين

سوزي الاردنية، فيتو
سوزي الاردنية، فيتو

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية نظر الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام. 

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار. 

اتهام سوزي الأردنية بسب والدها

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها. 

ووجهت النيابة للمتهمة سوزي الأردنية استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة. 

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