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حوادث

قرار قضائي جديد بشأن استئناف سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين

سوزي الأردنية، فيتو
سوزي الأردنية، فيتو

حددت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة 29 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام. 

وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

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البلوجر سوزي الأردنية تستأنف على حكم حبسها عامين

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