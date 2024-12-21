السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل التعدي على البلوجر سوزى الأردنية بمنطقة الأميرية

البلوجر سوزى الأردنية
البلوجر سوزى الأردنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات التعدى على البلوجر سوزى الأردنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

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تعود تفاصيل الواقعة بمتابعة أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية وقيام أحدهم بالتعدى عليها بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص، مقيمين بالقاهرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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