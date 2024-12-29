أبرز إنجازات الصحة في المنيا بالمبادرات الرئاسية 2024

يستعرض موقع فيتو في التقرير التالي أهم جهود مديرية الصحة في محافظة المنيا خلال عام 2024 في 10 نقاط رئيسية:

مبادرات صحية رئاسة في المنيا

نفذت مديرية الصحة في المنيا مبادرة دعم صحة المرأة، حيث تم فحص أكثر من 144,360 سيدة، ومبادرة الاكتشاف المبكر وضعف السمع التي فحصت 123,629 طفل حديث الولادة.

صحة الأم والجنين بمديرية الصحة في المنيا

أوضح تقرير مديرية الصحة في المنيا، عن فحص 31,296 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مع التركيز على الرعاية الصحية الشاملة.

الكشف المبكر عن الأورام بمديرية الصحة في المنيا

أوضحت مديرية الصحة في المنيا، تم الانتهاء من 171,074 استبيانًا في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.

الأمراض المزمنة ومديرية الصحة في المنيا

استفاد 52,817 منتفعًا من مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، في إطار تعزيز الرعاية الصحية.

خدمات متنوعة لـ مديرية الصحة في المنيا

قدمت المديرية 54,820 خدمة متنوعة، بما في ذلك خدمات برنامج الدعم النقدي "كرامة" وكارت الخدمات المتكاملة.

مركز طب الأسنان في المنيا

تم إنشاء مركز متخصص بالحي الخامس يضم تسع عيادات، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 287,274 مريضًا.

تطوير المستشفيات في المنيا

أكدت التقرير التي أعدته مديرية الصحة في المنيا، عن تشغيل مستشفى أورام سمالوط ومستشفى الجهاز الهضمي بملوي ومستشفى حميات العدوة، مع تنفيذ 6 مستشفيات أخرى بنسبة تتراوح بين 53% و95%.

الرعاية الحرجة العاجلة بمديرية الصحة في المنيا

أكدت مديرية الصحة في المنيا، إنه بلغ عدد العنايات المركزة 201، مما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة داخل محافظة المنيا.

مراقبة الأغذية والنفايات بمديرية الصحة في المنيا

قامت مديرية الصحة في المنيا بالمرور على 306 منشآت وسحب 1,712 عينة مياه شهريًا، مع التخلص الآمن من 95,326 كجم من النفايات الطبية.

التدريب التثقيف بمديرية الصحة في المنيا

نظيمت مديرية الصحة في المنيا خلال عام 2024، 34 دورة تدريبية لـ 955 متدربًا، مع تقديم ندوات استفاد منها آلاف المواطنين، مما يعكس التزام المديرية بتطوير الأداء الصحي.

هذا التقرير يبرز جهود مديرية الصحة في محافظة المنيا في تعزيز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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