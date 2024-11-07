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صحة المنيا: تقديم 1229 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية يونس صميدة

صحة المنيا , فيتو
صحة المنيا , فيتو

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية فى قرية يونس صميدة بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا لحياة صحية أفضل.  

 

 تقديم 1229 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية يونس

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

 من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1229 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وقدمت الخدمات الطبية إلى 199 حالة جراحة، 314 اطفال، 233 باطنة، 68 نساء، 59 أسنان، 90 أنف وأذن، 148 جلدية و18 تنظيم أسرة، وإجراء 156 تحليلا متنوعا و3 حالات أشعة عادية، 99 كشف مبكر للضغط والسكر وخلع اسنان لـ 5 حالات وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 114 من أهالى القرية.

 

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