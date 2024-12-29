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اجتماع تنسيقي بين شركة صرف الإسكندرية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب

الصرف الصحي بالإسكندرية
الصرف الصحي بالإسكندرية

عُقد اجتماع تنسيقي بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث وتنسيق المشروعات المشتركة بين الجانبين، بحضور اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس "أحمد عبد القادر" رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس "السيد الأنصاري" رئيس منطقة الإسكندرية لمشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة.

 

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أكد اللواء "محمود نافع" خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة والجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

كما أوضح أن الشركة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وضمان تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أشار المهندس "أحمد عبد القادر" إلى أن الجهاز التنفيذي يسعى دائمًا لدعم المشروعات المشتركة مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وأكد على ضرورة متابعة التنفيذ وفق الخطط الزمنية الموضوعة وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل.

وأشاد المهندس "السيد الأنصاري" بدور شركة  الصرف الصحي بالإسكندرية في تنفيذ المشروعات بكفاءة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية يعمل على تسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق المباشر مع الشركة، كما شدد على أهمية التركيز على المناطق ذات الأولوية لضمان تقديم الخدمات بشكل متكامل.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات متابعة دورية للمشروعات الجارية، بالإضافة إلى إعداد خطط مستقبلية تسهم في تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في المحافظة.

 

 وأكد الحاضرون على أهمية تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وفق رؤية متكاملة.

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الصرف الصحي بالاسكندرية محمود نافع احمد عبد القادر مياه الشرب

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