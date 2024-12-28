السبت 28 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد منطقة المصانع الجديدة بغزل المحلة وأعمال الإنتاج والتشغيل بها

جولة رئيس مجلس الوزراء
جولة رئيس مجلس الوزراء بمصانع الغزل والنسيج

 انتقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة البالغ مساحتها نحو 450 ألف متر، وذلك عقب زيارته لمصانع الغزل والنسيج القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالمحلة.

زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع غزل 4 الجديد  

 وفي غضون ذلك، تابع  الدكتور مصطفى مدبولي عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع "غزل 4" الجديد، حيث استمع إلى شرح من المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الذي أشار إلى أن مصنع "غزل 4" يقع على مساحة نحو 24 ألف متر ويضم 71808 مرادن بطاقة إنتاجية 13 طنًا يوميًا من الخيوط الرفيعة "كومباكت"، لافتًا إلى أنه يتم تصدير غالبية إنتاج المصنع للسوق الخارجية.

 

 كما تفقد رئيس الوزراء تشغيل مصنع "غزل 1" الجديد، حيث أشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، بواقع 182784 مردنا، وبمساحة 62 ألف متر بطاقة 15 طنًا يوميًا، من الخيوط الرفيعة من الأقطان المصرية فائقة الطول، موضحًا أن جميع إنتاج المصنع مخصص للتصدير، كما يضم المصنع قسم إنتاج الخيوط السمكية بطاقة 20 طنا يوميًا.

وأشاد رئيس الوزراء بضخامة المصنع وعدد الماكينات التي يضمها والتكنولوجيا المستخدمة في نظم المناولة وبيئة العمل وجودة المنتجات، وخط الإنتاج الذي يعمل على إعادة تدوير العوادم في مراحل الغزل المختلفة لإنتاج الخيوط السميكة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة الثقيلة مثل الجينز.

مصنع تحضيرات 1 لتدوير الخيوط وإعادة استخدامها

 كما زار الدكتور مصطفى مدبولي مصنع "تحضيرات 1" لتدوير الخيوط وإعادة استخدامها في الإنتاج وتحضيرها لمرحلة النسيج.

وتفقد رئيس الوزراء محطة الكهرباء الجديدة التى تم إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية وتقع على مساحة 7000 متر مربع، بجهد 22/66 كيلو فولت وبقدرة 60 ميجا فولت أمبير.

وحول إنشاء المحطة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المحطة لم تكن قائمة في فبراير 2023، واليوم أصبحت قائمة بفضل الجهود المبذولة من الجهات المعنية من أجل خدمة المصانع وتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

وخلال جولته، تابع رئيس الوزراء تقدم الأعمال الانشائية في باقي المصانع الجديدة، حيث تفقد مصنع "غزل 6"، واستعرض عمليات تركيب الماكينات في مصنع "تحضيرات 2" تمهيدا للتشغيل والذي يضم 34 ماكينة لمعالجة وتحضير الخيوط للنسيج بمتوسط انتاج 50 طنا يوميا.

مراحل الإنشاء النهائية في مجمع النسيج ومصنع الصباغة

 كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مراحل الإنشاء النهائية في مجمع النسيج ومصنع الصباغة، مشيدا بالجهود المبذولة، ومشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للبدء في تركيب الماكينات للانتهاء من المراحل التنفيذية في التوقيتات المحددة.

وعلى هامش الزيارة، أكد اللواء/ أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة الكبرى، التي تُعد من أعرق المدن الصناعية في مصر، على أبواب تحول صناعي كبير يجعلها واحدة من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتحويل المدينة إلى صناعية من الطراز الأول، مما يعزز مكانتها على خريطة الصناعة العالمية.

وتابع الجندي أن شركة غزل المحلة تُعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعمها بكل إمكانياتها لتذليل أي معوقات أمام سير الأعمال في المشروع.

فيما أشار المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى أن هذه التطورات ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلية والدولية. كما أكد أهمية تدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الزيارة بجولة في معرض المنتجات والذي يضم منتجات متنوعة للشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخاصة المفروشات والوبريات والملابس المنزلية، وأشاد بالمنتجات وطريقة عرضها، كما تفقد عددًا من معامل مراقبة الجودة بالمصانع.

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