الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نائب رئيس المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وطالبنا باستبعاد عبد العزيز السيد

الاهلي والمصري، فيتو
الاهلي والمصري، فيتو

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفخر الدين بن يوسف.


وقال أبو قمر، في تصريحات تليفزيونية: "أصدرنا بيانًا ردًّا على أخطاء الحكام في المباراة، والمصري قدم مباراة قوية، ولا نعاني من مشكلة ونتقبل الخسارة واللاعبين قدموا جهدًا كبيرًا، وكنا الأكثر خطورة ومن كرة فاول تقدم الأهلي".

 

المصري يعترض على التحكيم أمام الأهلي

وتابع:" فخر الدين بن يوسف، كان أمام مرمى الأهلي، وكيف يقع والمرمى خال، والشناوي جذب اللاعب وليس تلامس ومنه من الوصول للكرة وعرقلة والكرة ركلة جزاء لا تحتمل النقاش أو الجدل".
 

وأردف: "الكرة كانت تستدعي مراجعة الفار، فلماذا لم يتم مراجعتها؟.. وما الهدف من تقنية الفيديو؟".


وأكمل: "كيف تأكد حكم الساحة وحكام الفار من أن الكرة ليست جزاء؟.. وهل هم رأوا زاوية أخرى لم نراها؟.. والكرة لا تحتاج إلى تأويل أو وجهات نظر، وفي حالة احتسابها ضربة جزاء كان سيتم طرد محمد الشناوي".


وواصل: "المصري البورسعيدي لأخطاء في مباريات سابقة بسبب عبد العزيز السيد، حكم الفار، وطالبنا كثيرًا عدم تواجده في مباريات المصري، والمباريات معه بمنزلة كابوس، وكان يجب عدم تواجده، والقاضي عندما يستشعر الحرج ينسحب".


وشدد: "مباراة على قمة الدوري وأمام فريق كبير، وكانت تستحق تواجد طاقم حكام كبير، والبنا عنده أخطاء، والشيء المستفز هي مراجعة هدف الأهلي الثاني من خلال الفار وعدم مراجعة لقطة فخر الدين بن يوسف".
واستكمل: "لن نسمح بظلم المصري في الدوري، ونطالب برد من لجنة الحكام عن الواقعة، ويجب إعلان عقوبات الحكام".
وأتم: "الإستاد الجديد سيكون متاح في الموسم القادم، والأمور تحسنت بلعب الفريق في إستاد السويس".

 

مباراة الأهلي ضد المصري 

وحقق  النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب”  ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري. 

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي ضد المصري الأهلي ضد المصري الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي رئيس نادي المصري الحسيني أبوقمر محمد الشناوي

مواد متعلقة

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي

الدوري المصري، ريمونتادا سيراميكا تمنحه الفوز على البنك الأهلي 1/2

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام الأهلي

الكونغولي جيسي نوكونكو حكما لمباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

الكاف يخطر بيراميدز بموعد مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

نتائج الدور التمهيدي الأخير في كأس مصر

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي
ads

الأكثر قراءة

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

بعد زلزال أمس والفشل في إدارته، خبير يحدد موعدا محتملا لانفجار سد النهضة الإثيوبي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح أمام ليستر سيتي

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور)

وشهد شاهد من أهلها، نجم الأهلي يخالف خبراء التحكيم ويكشف موقفه في ضربة جزاء المصري

كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

منوعات

المزيد

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية