نائب رئيس المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وطالبنا باستبعاد عبد العزيز السيد

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفخر الدين بن يوسف.



وقال أبو قمر، في تصريحات تليفزيونية: "أصدرنا بيانًا ردًّا على أخطاء الحكام في المباراة، والمصري قدم مباراة قوية، ولا نعاني من مشكلة ونتقبل الخسارة واللاعبين قدموا جهدًا كبيرًا، وكنا الأكثر خطورة ومن كرة فاول تقدم الأهلي".

المصري يعترض على التحكيم أمام الأهلي

وتابع:" فخر الدين بن يوسف، كان أمام مرمى الأهلي، وكيف يقع والمرمى خال، والشناوي جذب اللاعب وليس تلامس ومنه من الوصول للكرة وعرقلة والكرة ركلة جزاء لا تحتمل النقاش أو الجدل".



وأردف: "الكرة كانت تستدعي مراجعة الفار، فلماذا لم يتم مراجعتها؟.. وما الهدف من تقنية الفيديو؟".



وأكمل: "كيف تأكد حكم الساحة وحكام الفار من أن الكرة ليست جزاء؟.. وهل هم رأوا زاوية أخرى لم نراها؟.. والكرة لا تحتاج إلى تأويل أو وجهات نظر، وفي حالة احتسابها ضربة جزاء كان سيتم طرد محمد الشناوي".



وواصل: "المصري البورسعيدي لأخطاء في مباريات سابقة بسبب عبد العزيز السيد، حكم الفار، وطالبنا كثيرًا عدم تواجده في مباريات المصري، والمباريات معه بمنزلة كابوس، وكان يجب عدم تواجده، والقاضي عندما يستشعر الحرج ينسحب".



وشدد: "مباراة على قمة الدوري وأمام فريق كبير، وكانت تستحق تواجد طاقم حكام كبير، والبنا عنده أخطاء، والشيء المستفز هي مراجعة هدف الأهلي الثاني من خلال الفار وعدم مراجعة لقطة فخر الدين بن يوسف".

واستكمل: "لن نسمح بظلم المصري في الدوري، ونطالب برد من لجنة الحكام عن الواقعة، ويجب إعلان عقوبات الحكام".

وأتم: "الإستاد الجديد سيكون متاح في الموسم القادم، والأمور تحسنت بلعب الفريق في إستاد السويس".

مباراة الأهلي ضد المصري

وحقق النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

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