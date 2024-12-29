طلائع الجيش يسعى لعبور حرس الحدود بالدوري المصري

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريقي حرس الحدود ونظيره طلائع الجيش في الخامسة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية.

مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش



يبحث كلا الفريقين عن الفوز لحصد نقاط اللقاء الثلاث لتحسين وضعه بجدول الدوري المصري.

ترتيب حرس الحدود وطلائع الجيش



ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها ولم يتذوق الفريق السكندري طعم الانتصارات حتى الآن.

حكام مباراة حرس الحدود ضد طلائع الجيش

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري



الأحد 29 -12 -2024

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024

الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة

إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون

زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024

سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025

فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد إف سي 9 نقاط

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الإسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

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