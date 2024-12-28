لاعب ليفربول على رادار 3 أندية إيطالية

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول، يرغب في الرحيل عن الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن كييزا يبحث عن فرصة لزيادة معدل المشاركة في المباريات، ويميل للعودة مجددا إلى إيطاليا على سبيل الإعارة.

وأضافت أن أندية نابولي وفيورنتينا ويوفنتوس، تبقى الخيارات المتاحة أمام اللاعب الإيطالي، لتحقيق رغبته مع بداية 2025.

وانضم كييزا لصفوف ليفربول في صيف 2024، قادما من يوفنتوس مقابل 10 ملايين إسترليني، دون أن يتمكن من فرض نفسه على المدرب أرني سلوت، بسبب إصاباته وعدم جاهزيته البدنية.

ويرتبط فيدريكو كييزا بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2028.

وظهر كييزا 4 مرات فقط مع الريدز، بواقع مباراة في البريميرليج، وأخرى في دوري الأبطال، ومباراتين بكأس رابطة المحترفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

3 من نجوم ليفربول يواجهون شبح الإيقاف

ويواجه 3 من نجوم ليفربول شبح الإيقاف خلال مواجهة مانشستر يونايتد، التي تجمعهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، وذلك حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة وست هام غدا الأحد، في الجولة التاسعة عشر من البريمييرليج.

وتلقى كل من داروين نونيز، ريان جرافنبرخ وكودي جاكبو 4 بطاقات صفراء في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وإذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء خامسة في مباراة وست هام، فهذا يعني غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد الأسبوع القادم.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي على إيقاف اللاعب لمدة مباراة حال حصوله على 5 بطاقات صفراء في البطولة في أول 19 مباراة، حيث خاض ليفربول في الموسم الحالي 17 مباراة فقط هذا الموسم بسبب تأجيل مباراته ضد إيفرتون.

هذا الأمر يعني أن مباراة ليفربول ضد وست هام ستكون الثامنة عشر لكتيبة آرني سلوت في موسم الدوري الإنجليزي، في حين أن مواجهة مانشستر يونايتد هي التاسعة عشر.

كما حصل ترينت ألكسندر أرنولد على 3 بطاقات صفراء، وسيتعين عليه الحذر خلال مباراتي وست هام ومانشستر يونايتد، إذا رغب في تجنب الإيقاف ضد نوتيتجهام فورست في الجولة الحادية والعشرين.

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