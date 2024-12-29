موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، ضيفًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".



موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:15 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام



تذاع مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، مع العلم أن الريدز يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن وست هام لديه 23 نقطة حيث يحتل حاليًّا المركز الثالث عشر في جدول البطولة.

ويسعى محمد صلاح، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وحال تمكن صلاح من المساهمة في ثلاثة أهداف أمام وست هام اليوم، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي حال نجح نجمنا المصري محمد صلاح في الوصول إلى هذا العدد من المساهمات، سيعادل الرقم التاريخي المسجل باسم لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي ساهم في 14 هدفًا.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة

2 آرسنال 36 نقطة

3 تشيلسي 35 نقطة

4 نوتينغهام فورست 34 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

6 بورنموث 29 نقطة

7 مانشستر سيتي 28 نقطة

8 فولهام 28 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 برينتفورد 24 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 إيفرتون 17 نقطة

16 كريستال بالاس 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 15 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.