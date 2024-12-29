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حوادث

تهديد مدير الرعاية الصحية بماسبيرو والأمن يحقق في الواقعة

كسر زجاج مدير الرعاية
كسر زجاج مدير الرعاية الصحية بماسبيروا والأمن يفحص،فيتو

فوجئ مدير الرعاية الصحية بمبني ماسبيرو أثناء توجهه لعمله صباح اليوم الأحد بتحطيم زجاج سيارته وورقة تحتوي علي رسالة تهديد له تحتوي على كلمات “مبروك ده أولنا”.

على الفور أسرع مدير الرعاية الصحية بتحرير محضر رسمي  بقسم شرطة تاني أكتوبر يفيد تضرره من مجهول بتحطيم زجاج سيارته وترك رسالة تهديد له تحتوي على عبارة: (مبروك ده أولنا).

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال جمع التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة بموقع الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد هوية المتهم وضبطه.

 

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مدير الرعاية الصحية ماسبيروا الصف

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