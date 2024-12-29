حبس فرد أمن بتهمة الاعتداء على بناته وعرضهن على الطب الشرعي في أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة التحقيق مع فرد أمن متهم بالاعتداء على بناته الثلاثة داخل شقتهم السكنية بدائرة قسم ثاني اكتوبر، وتعمل الأجهزة الأمنية على جمع التحريات حول الواقعة، وعرض الضحايا على الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على فرد أمن المتهم بالاعتداء علي بناته الثلاثة بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من 3 فتيات شقيقات أعمارهن "23، 18، 15" يتهمن والدهن يعمل فرد أمن بالاعتداء عليهن أكثر من مرة وتهديدهن بالقتل حال الإبلاغ.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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