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حوادث

تحقيقات مكثفة في حادث مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان

تحقيقات مكثفة فى
تحقيقات مكثفة فى حادث مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان

تجرى الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حادث مصرع أسرة داخل شقتها بمنطقة حلوان.

 مصرع أسرة داخل شقتهم  بمنطقة حلوان

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة عدد من الأشخاص  داخل شقة سكنية فى حلوان.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة وتمت تحديد مصدر الغاز، وإغلاقه، وتم نقل أب وأم ونجلتهم متوفين إلى المستشفى.

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فيما يقوم رجال المباحث، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة  وبين وجود شبهة جنائية أو عدم وجود شبهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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شقة سكنية فى حلوان حادث شقة حلوان مصرع اسرة فى حلوان مديرية أمن القاهرة تسرب غاز

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