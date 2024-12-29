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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى

أبطال مسلسل سراب،
أبطال مسلسل سراب، فيتو

ينتظر محبو الدراما ومتابعو أعمال الفنان خالد النبوي مسلسلا جديدا من بطولته وهو مسلسلسراب الذي سينطلق عرضه قريبا.

ويبحث المتابعون عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا العمل الجديد.  

تفاصيل موعد عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى في يناير المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥ وستعرض الحلقة على منصة TOD.

طرح برومو تشويقي جديد لمسلسل سراب 

وكانت منصة TOD قد طرحت مؤخرا برومو تشويقيا جديدا لمسلسل  الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم الفنان خالد النبوي.

وكشف الفيديو عن جوانب جديدة من أحداث المسلسل، حيث أظهر البرومو أن ابن طارق حسيب “خالد النبوي" الذي يدعى زين سيتم اختطافه وأصابع الاتهام ستتوجه إلى نديم ”هاني عادل" الذي كان خطيب زوجة طارق “يسرا اللوزي” في الماضي.

كما يكشف البرومو أن جيهان الشماشرجي واقعة في غرام هاني عادل.

شخصيات أبطال مسلسل سراب 

يجسد الفنان خالد النبوي خلال المسلسل شخصية طارق وهو شخص يؤمن أنه لا توجد حياة ناجحة بدون نظام، وهذا النظام يرسمه الشخص بيده، وهو ما يساعد على توقع ما يحدث قبل وقوعه.

وتقدم يسرا اللوزي خلال المسلسل شخصية ملك، وهي أم وطبيبة وزوجة طارق في المسلسل الذي يجسد شخصيته خالد النبوي ولديها طفل يدعى زين، ولكن حياتهم الزوجية تواجه عدة عقبات خلال الأحداث.

أما هاني عادل فيقدم شخصية نديم وهي شخصية محيرة ومشوقة ومعقدة، بينما يقدم أحمد مجدي شخصية غامضة تحمل اسم نور وهو يعمل في عالم البورصة، ودياموند بو عبود تقدم شخصية ريما، وهي مصورة تعمل وتعيش في مصر، بينما يشارك أحمد وفيق في المسلسل بشخصية عاصم.

وتجسد جيهان الشماشرجي خلال مسلسل سراب شخصية نجلا، وتقدم إنجي المقدم شخصية منى، بينما يشارك محمد كيلاني بشخصية أمير، وتظهر نجلاء بدر بشخصية علا وهي تعمل محامية. 

تفاصيل مسلسل سراب 
 

ومسلسل سراب هو عمل فني قصير مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

 مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجنبي

 

 

ومسلسل سراب تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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الفنان خالد النبوي هاني عادل جيهان الشماشرجي دياموند بو عبود منصة TOD مسلسل سراب نجلاء بدر يسرا اللوزى

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