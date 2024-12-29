الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع أسرة كاملة بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة في حلوان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت أسرة كاملة مكونة من شخص وزوجته وابنته مصرعها بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة حلوان، وتم نقلهم إلى المستشفى، وعلى الفور، انتقل رجال الإنقاذ والمباحث وشركة الغاز، وتم غلق مصدر الغاز وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية في حلوان وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز في الشقة وتم إغلاق مصدر الغاز ونقل أب وأم وابنتهم متوفين إلى المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسرب غاز شقة حلوان شركة الغاز شقة سكنية فى حلوان

مواد متعلقة

انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

أسماء 6 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز في الفيوم

الأمن ينقذ 3 أشخاص من تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد

مصرع أم ورضيعها وإصابة زوجها في تسرب غاز داخل منزلهم بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)

مصرع أسرة كاملة بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة في حلوان

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك وحقيقة تجميد جروس للاعب

جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش

منوعات

المزيد

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية