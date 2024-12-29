مصرع أسرة كاملة بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة في حلوان

لقيت أسرة كاملة مكونة من شخص وزوجته وابنته مصرعها بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة حلوان، وتم نقلهم إلى المستشفى، وعلى الفور، انتقل رجال الإنقاذ والمباحث وشركة الغاز، وتم غلق مصدر الغاز وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية في حلوان وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز في الشقة وتم إغلاق مصدر الغاز ونقل أب وأم وابنتهم متوفين إلى المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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