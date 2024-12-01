تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات في ادارة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن ترشيحه لشريف مقاطعة تامبا في ولاية فلوريدا، تشاد كرونيستر، لتولي منصب مدير إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ترامب يرشح تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله: "كرونيستر شغل منصب شريف مقاطعة تامبا لمدة 32 عامًا، وكان جزءًا من مبادرات مكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر.



وأضاف: "بصفته مديرًا لإدارة مكافحة المخدرات، سيعمل تشاد كرونيستر مع المدعية العامة بام بوندي لتأمين الحدود، ووقف تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وإنقاذ الأرواح".

وأوضح ترامب أن مكافحة الفنتانيل أصبحت من أولويات سياسته، مشيرًا إلى أنه جعل استمرار الاتفاقية التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا (T-MEC) مشروطًا بتقليل تدفق هذا المخدر غير القانوني.

انتشار الفنتانيل على الصين

كما ألقى باللوم في انتشار الفنتانيل على الصين، بعدها مصدرًا رئيسًا لبعض مواده الأولية.

وربط الرئيس المنتخب الأزمة الصحية الناجمة عن استهلاك المواد الأفيونية بالعصابات المنظمة في المكسيك وأمريكا اللاتينية، وأيضًا بالهجرة غير النظامية.

يُذكر أن وباء المواد الأفيونية بدأ في أوائل الألفية الجديدة نتيجة الإفراط في وصف هذه الأدوية لعلاج الألم، ما أدى إلى مستويات قياسية من الإدمان.

وفي عامي 2021 و2022، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات الأفيونية حاجز 100 ألف وفاة سنويًّا.

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