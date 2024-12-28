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نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدا الأحد

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

كشف مكتب رئيس الوزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خضوع الأخير غدا الأحد، لعملية جراحية بسبب تضخم في البروستات.

 

نتنياهو  يجري عملية جراحية

وذكر بيان تم نشره اليوم السبت: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات."

وأوضح البيان أنه منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء  الاحتلال العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى.

وكشف أنه "سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية جراحية لإزالة البروستات".

ووعد مكتب نتنياهو بتوفير التفاصيل الكاملة في وقت لاحق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له.

وخضع نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما لعمليات جراحية سابقة في أغسطس 2013. وفي شهر يوليو من العام الماضي، وفي أبريل من هذا العام

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الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الاحتلال الإسرائيلي مكتب نتنياهو

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