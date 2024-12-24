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رياضة

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

شارك التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم وسط مهاجم فريق إنتر ميلان، في فوز فريقه على كومو، بهدفين دون رد، لحساب الجولة 17 من الدوري الإيطالي، مساء أمس الإثنين.

وصنع هاكان الهدف الأول في اللقاء، بعدما نفذ ركلة ركنية بعرضية في الدقيقة 48، ارتقى لها المدافع كارلوس أوجوستو ليحولها برأسية داخل الشباك.

 

هاكان يدخل قائمة أوروبية مميزة 

ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن تشالهانوجلو وصل إلى المساهمة رقم 150 له في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث سجل 76 هدفًا وقدم 74 تمريرة حاسمة.

وأضافت "منذ ظهوره الأول في الدوري الألماني موسم 2013-2014، فقط 4 لاعبين وسط تمكنوا من المساهمة بتسجيل 150 هدفًا أو أكثر بالدوريات الكبرى، هم: كيفين دي بروين (223) مساهمة، ثم ماركو رويس (172)، أنخيل دي ماريا (170) وديميتري باييه (162)".

ورفع نيراتزوري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتالانتا، ونقطة عن الوصيف نابولي، فيما يمتلك إنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

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إنتر ميلان كومو الدوري الإيطالي هاكان تشالهانوجلو

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