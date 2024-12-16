حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

توقعات الأبراج 2025، قالت خبيرة التاروت بسنت يوسف: "سنة 2025 ستكون غريبة وغير مسبوقة في التاريخ، ليفل الوحش، وستمتد حتى أبريل 2026، وفيها زوايا تاريخية محصلتش في 5000 سنة".

تحركات فلكية غريبة للكواكب في 2025

وأضافت خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "بنعيش أحداث تاريخية وزوايا فلكية تاريخية، وهناك تحركات فلكية غريبة للكواكب، سنرى أحداث وتحركات في سنة 2025 لم تحدث منذ 5000 سنة".

حروب وثورات وصراعات في 2025

وتابعت: "نتوقع مع بداية 2025 حدوث حرب في أمريكا وأوروبا، وذلك سيؤثر بكل تأكيد على منطقتنا، وبدأنا صراع الغرب مع الشرق منذ 2020 وهذا الصراع لن ينتهي خلال الفترة المقبلة".

أجسام غريبة في سماء أمريكا

ولفتت إلى أن الأجسام الغريبة التي ظهرت في أمريكا لن تكون أول المشاهدات الغريبة، وإذا لم تفسر فهناك أحداث في الولايات المتحدة لن يرى لها أحد تفسيرًا.

توقعات المنطقة العربية في 2025

وتابعت:"أنا قلقلة على المنطقة العربية بدءًا من 1 يناير 2025 وحتى أبريل 2026، وقد نشهد فيها وفي العالم كله ثورات وحروب وظواهر طبيعية وعوالم موازية مثل الجن والعفاريت قد تظهر، وأتمنى أن يخيب الله توقعاتي".

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