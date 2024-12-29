الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار سيارات فولكس فاجن جولف 2024 خلال ديسمبر بعد الزيادة

فولكس فاجن جولف 2024،
فولكس فاجن جولف 2024، فيتو

تودع سيارات فولكس فاجن الأيام المتبقية من عام 2024، بزيادة جديدة في أسعار سيارتها جولف، وبلغت قيمة الزيادة نحو 40 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، داخل المعارض المصرية.  

 

أسعار سيارات فولكس فاجن جولف 2024 خلال ديسمبر
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن كافة الموزعين والتجار، بالزيادة الجديدة التي وصلت إلى أسعار سيارات فولكس فاجن جولف 2024 الجديدة في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري بفئتها الوحيدة فقط في السوق المحلية باسم Life كالتالي: 
 

يصل سعر فئة Life مليون و790 ألف جنيه بدلًا من مليون و750 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات فولكس جولف 
 

حصلت سيارات فولكس فاجن علي محرك 1600 سي سي بدون تيربو وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتعتمد جولف الجديدة على منصة إنتاج MQB مع حجم أكبر من السابق. ويبلغ طول السيارة 4.284 مم وعرضها 1.789 مم وارتفاعها 1.456 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.636 مم. كما تأتي بتعليق ماكفرسون أمامي ومتعدد الوصلات خلفي مع ممتصات صدمات قابلة للتكيف وتوجيه مطور. 

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