كسرت حاجز الـ 4 ملايين جنيه، ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن طوارق

ارتفعت أسعار سيارات فولكس فاجن، اليوم بالسوق المصري لتكسر حاجز 4 ملايين، متأثرة بالتغيرات التي تحدث في سوق السيارات، وعدم توفير الكثير من الموديلات، وزيادة الطلب ونقص المعروض، وبلغت قيمة الزيادة 160 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات المقرر تطبيقها بداية من اليوم الأربعاء بكافة المعارض المصرية:

أسعار سيارات فولكس فاجن طوارق الجديدة خلال سبتمبر

بلغ سعر سيارة فولكس فاجن طوارق 4 ملايين و150 ألف جنيه بدلًا من 3,990,000 بزيادة 160 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات فولكس فاجن طوارق فيس ليفت

زودت سيارات فولكس فاجن طوارق المحسنة على محرك قوي سعة 2.0 لتر TFSI مزود بشاحن توربيني يولد قوة 250 حصانًا و370 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتقترن الوحدة ذات الأربع أسطوانات بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مما يرسل القوة إلى العجلات الأربع (4MOTION).

وتنطلق أحدث نسخ طوارق إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 229 كم/ساعة.

ومن ناحية التصميم، تم تحديث طوارق 2024 بشكل أمامي جديد يتميز بشبكة جديدة ومصابيح أمامية LED مصفوفة، والتي تُعرف باسم "IQ.LIGHT HD LED".

ويعمل أكثر من 38.000 مصباح LED تفاعلي في المصابيح الأمامية الجديدة على تسليط الضوء مباشرة على الطريق، وبالتالي إضاءة منطقة القيادة بشكل أكثر دقة من أي وقت مضى.

كما تم تحديث الواجهة الخلفية بفضل شريط إضاءة LED كامل العرض، وشعار فولكس فاجن المضئ الذي يتوهج باللون الأحمر، وحواف من الكروم على النوافذ الجانبية، وعجلات معدنية مقاس 20 بوصة.

وتتميز إصدارات R-Line بإكصدامات على شكل حرف "R"، وإكصدامات بلون الهيكل، وشعار R-Line في الأمام، وأطراف عادم مزدوجة - واحدة على كل جانب.

وسائل أمان فولكس فاجن طوارق الفيس ليفت

الوسائد الهوائية الأمامية.

وسائد هوائية ستائرية جانبية.

وسادة هوائية للركبة من جهة السائق بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة.

محدد للسرعة.

أحزمة أمان ثلاثية النقاط في الأمام مع إمكانية تعديل الارتفاع وشدادات حزام الأمان.

مقاعد الأطفال ISOFIX في الخلف.

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارات.

نظام تحذير مغادرة المسار ساعد المسار.

نظام حماية استباقي للركاب.