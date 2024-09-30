أسباب تخلي فولكس فاجن عن المواد البلاستيكية في تصميم سيارتها

سيارات فولكس فاجن، أعلنت مصانع فولكس فاجن ، التي تنتج سيارات جيتا 2025، التخلي عن البلاستيك في إنتاج سياراتها والاعتماد علي الأقمشة في التصاميم الداخلية والانفاق المالي من ضخ استثمارات وإعادة تحديث أنظمة الإنتاج لمنافسة كبرى المصانع وتحسين المبيعات.

ووفقا لما نشرته Top Gear، فإن خطة فولكس فاجن لتحسين مقصورات سياراتها التي كانت تصنع من المواد البلاستيكية الرخيصة وإنفاق الأموال بدلًا من ذلك في الأقمشة وتحسين الجودة، مما يساعد في توفير المال، بالإضافة الي استبدال البوليمرات الرخيصة بالمنسوجات من أجل زيادة جاذبيتها.

زخارف الجرانيت

وقد قامت شركات صناعة السيارات، باستخدام زخارف الجرانيت لجعل المقصورة تبدو مميزة، ومن ناحية أخرى، تستخدم كيا أقمشة بلاستيكية معاد تدويرها لجعل التصميم الداخلي أكثر استدامة، كما تخطط فولكس فاجن لتغيير طريقة تصميم بطانات الأبواب – من هيكل من ثلاث قطع إلى لوح واحد بمقبض باب ومسند ذراع، ومن المثير للاهتمام كيف سيتطور تصميم بطانة الباب المكون من قطعة واحدة، تمامًا مثل الطريقة التي سترفع بها فولكس واجن التصميم الداخلي باستخدام الأقمشة.