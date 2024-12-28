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رياضة

محامي الجزيري يكشف تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات شكوى اللاعب ضد القلعة البيضاء.

عقد سيف الجزيري 

وقال بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: فوجئت بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتخفيض عقد سيف الجزيري الجديد ٤٠٪ بعد إتمام المفاوضات وإنهاء الاتفاق على التجديد.

وأضاف: كريستيان جروس يحب الجزيري ومشكلة اللاعب كانت مع جوميز لأنه أخبره بأن أزمته مع مجلس الإدارة وعليه حلها.

وتابع: سيف الدين الجزيري يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك يوم ٧ يناير القادم، وهو يتمسك بالتواجد داخل نادي الزمالك.

هدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسؤولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.


وعلمت فيتو أن الجزيري قدم إنذارًا لنادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك 

وخاض سيف الدين الجزيري 12 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بالموسم الحالي بواقع 708 دقيقة.

سجل التونسي في الموسم الحالي هدفين فقط وتلقى بطاقتين صفراوين.

وفي مجمل مشوار سيف الدين الجزيري مع الزمالك خاض المحترف التونسي 140 مباراة مع القلعة البيضاء في جميع البطولات.

وخاض الجزيري خلال الـ 140 مباراة شارك اللاعب في 8644 دقيقة، ساهم خلالها بـ 56 هدفا بواقع تسجيل 37 هدفا وصناعة 19 هدفا.

فيما تلقى سيف الجزيري رقما كبيرا من البطاقات الصفراء بواقع 12 بطاقة رغم كونه مهاجم صريح.

 

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