أول تعليق من لاوتارو مارتينيز بعد انتهاء عقدته التهديفية بالكالتشيو

علق لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، على الفوز الكبير على كالياري 3-0 اليوم السبت، لحساب الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل مارتينيز الهدف الثاني للنيراتزوري، في مباراة اليوم، ليكسر عقمه التهديفي الذي دام 55 يوما.

وقال الدولي الأرجنتيني، خلال تصريحات لقناة "دازن": "أنا سعيد قبل كل شيء، لأننا لعبنا ضد فريق يبحث عن الحصول على أي نقطة.. كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز، قبل الذهاب إلى الرياض لخوض كأس السوبر".



ولم يجد لاوتارو طريق الشباك في الدوري الإيطالي، منذ 3 نوفمبر الماضي.. كما أضاع عدة فرص في مباراة الليلة، من بينها واحدة من مسافة متر.

وفي هذا الصدد، صرح المهاجم: "كما أقول دائما، فإن أهم شيء هو فوز الإنتر.. إذا أحرزت هدفا، فهذه مكافأة".

وأتم: "نعمل بجد لحصد الكؤوس مع إنتر، وأي شخص يضع قدمه على أرض الملعب، سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق.. يجب أن نستمر، ونجعل عام 2025 مثل 2024".



فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سردينيا أرينا في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري

سجل ثلاثية إنتر ميلان في شباك كالياري كل من:" اليساندرو باستوني في الدقيقة 52، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 70 وهاكن كالهانجولو في الدقيقة 77.

ترتيب إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يرتقي فريق إنتر ميلان لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف أتالانتا، فيما يأتي كالياري في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

وجاء تشكيل الإنتر ضد كالياري كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.