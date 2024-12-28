السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سردينيا أرينا في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري 

سجل ثلاثية إنتر ميلان في شباك كالياري كل من:" اليساندرو باستوني في الدقيقة 52، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 70 وهاكن كالهانجولو في الدقيقة 77.

ترتيب إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 

بهذه النتيجة يرتقي فريق إنتر ميلان لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف أتالانتا، فيما يأتي كالياري في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري 

وجاء تشكيل الإنتر ضد كالياري كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو،.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان كالياري مباراة إنتر ميلان وكالياري إنتر ميلان وكالياري أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري إنتر ميلان أمام كالياري

مواد متعلقة

أبرزهم زيزو والشناوي، 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

شاهد، فرحة المنتخب السعودي بالتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

خليجي 26، منتخب السعودية يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على العراق بثلاثية (صور)

هل يؤثر التجديد لـ زيزو على صفقات الزمالك في يناير؟

خليجي 26، شوط أول سلبي بين السعودية والعراق (صور)

غياب المهدي سليمان عن قائمة الاتحاد السكندري أمام الزمالك

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

شاهد، مهارات إيفرتون دا سيلفا صفقة الأهلي المحتملة

الأهلي يحدد القيمة المالية لضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

منوعات

المزيد

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الجاثية وفضائلها وسبب النزول

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية