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ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز: عشقت هنا الزاهد بمسرحية الباشا، ورامي إمام يعلق

كريم عبد العزيز من
كريم عبد العزيز من مسرحية الباشا، فيتو

كريم عبد العزيز، أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية “الباشا” في موسم الرياض بالسعودية.

ردود الفعل على مسرحية الباشا 

وقال كريم عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "رد الفعل على مسرحية الباشا في السعودية، حاجة تفرح وتشرف، أنا فرحان بنجاحي للعام الثاني على التوالي بعد تقديم مسرحية السندباد الموسم الماضي، الجمهور فرحان من الرواية وطاير من الفرحة".

 

رسالة لتركي آل الشيخ

وتابع كريم عبد العزيز: "أنا عايز أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتوفيره كل الإمكانيات لينا في مسرحة الباشا".

 

العمل مع هنا الزاهد 


وأضاف: "أول مرة أشتغل مع هنا الزاهد، وأنا عشقتها في المسرحية لأنها فنانة كاملة والناس بتموت فيها في السعودية، بتمثل كوميدي وتراجيدي، وأحسست أنها فرد من العائلة".، ولفت: "المخرج رامي إمام قدم وجوها جديدة في مسرحية الباشا".

هنا الزاهد تعلق على ظهورها برفقة كريم عبد العزيز من عرض مسرحية الباشا

شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا

ترشيح كريم عبد العزيز

من جانبه، أوضح المخرج رامي إمام، مخرج مسرحية الباشا: "كريم عبد العزيز هو اللي مرشحني لإخراج المسرحية، وتجمعنا صداقة وأخوة من 30 سنة ولأول مرة نشتغل مع بعض، وأشكر تركي آل الشيخ على دعمه لينا في المسرحية، وسعيد بالتجربة مع أسرة عمل المسرحية".

 

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كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز عمرو أديب هنا الزاهد مسرحية الباشا موسم الرياض

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