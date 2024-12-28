الأحد 29 ديسمبر 2024
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رياضة

غياب لاعب الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن غياب أحد لاعبي الأبيض عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن زياد كمال سيغيب عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن اللاعب بالام في الظهر مما ترتيب عليه خروجه من قائمة الزمالك أمام الاتحاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

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