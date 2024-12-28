جروس يرسم ملامح الزمالك الجديد.. تحديد أول الراحلين عن القلعة البيضاء.. وتجديد عقد زيزو يعطل الصفقات الشتوية

تنتظر جماهير نادي الزمالك بشغف تحركات الإدارة في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه استعدادًا لمنافسة قوية على كافة البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

ومع تراجع مستويات بعض اللاعبين واستمرار بعضهم على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة، يأمل عشاق النادي في تدعيم الفريق بلاعبين قادرين على رفع المستوى الفني للفريق وتحقيق النجاحات المرجوة.

ورصدت فيتو ملامح الميركاتو الشتوي في الزمالك بعد التواصل مع اكثر من مصدر داخل ميت عقبة وهو ما نعرضه في السطور التالية.

جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حدد طلباته من الصفقات بشكل مبدئي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلمت فيتو أن جروس عقد جلسة سريعة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات الماضية وحدد فيها المراكز التي يحتاج تدعيمها في الشتاء.

وأضاف المصدر: جروس طلب ضم جناح أيسر لعدم تقديم مصطفى شلبي وكونراد ميشالاك المستويات المميزة.

وواصل: جروس طلب أيضا التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى أن جروس أشار إلى أن الفريق يحتاج للاعب خط وسط مدافع لينافس نبيل عماد دونجا على هذا المركز بالإضافة إلى قلب دفاع.

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل

كما يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأسبوع المقبل من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.

ومن المقرر أن يتم مناقشة ملف اللاعبين الراحلين والتعاقدات الجديدة للفريق بالإضافة الي ملف اللاعبين الذين سيتم تجديد تعاقدهم مع النادي.

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلمت فيتو أن الزمالك يبحث تسويق محمد عاطف ومهاب ياسر خلال الميركاتو الشتوي الجاري عن طريق البيع النهائي أو الإعارة أو دخولهما في صفقات تبادلية.

جروس

هل يؤثر التجديد لـ زيزو على صفقات الزمالك في يناير؟

وتحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن موقف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل سعي الإدارة للتجديد لـ أحمد سيد زيزو.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة للزمالك حيث سيدخل في الـ 6 أشهر الحرة مما سيجبر الإدارة على التجديد للاعب بأي شكل خلال أيام.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي والتجديد لزيزو سيكون مؤثرا على النادي من الناحية المادية بكل تأكيد خاصة أنه سيتسلم مقدم تعاقد كبير حال إتمام الاتفاق.

وأضاف أن صفقات يناير ستقتصر على اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع ناد بالإضافة إلى الصفقات التي لن تكلف خزائن النادي مبالغ ضخمة مثل المتبقي سنة في عقودهم.

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، كشف سبب تأخر الإدارة في تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك واللاعب متفقان على تجديد العقد الا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي أخرت إتمام تجديد العقد.

وقال أن الأزمة تكمن في تجهيز مقدم التعاقد لـ زيزو من أجل أن يمضي رسميا على تجديد عقده.

فيما قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له مطلع يناير المقبل.

ورغم اتفاق زيزو مع إدارة الزمالك على التجديد لمدة 3 مواسم إلا أن اللاعب حتى اللحظة لم يوقع على عقود التجديد لعدم حصوله على مقدم التعاقد من جانب إدارة الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن زيزو يريد التجديد إلا أنه سيبدأ في مناقشة العروض الخليجية المقدمة له تحسبا لأي سيناريو آخر في ظل تأخر إدارة الزمالك في إتمام تجديد عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.