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رياضة

قبل مباراة الغد، عبد الحليم علي هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

عبد الحليم علي
عبد الحليم علي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك وطلائع الجيش في جميع البطولات. 

الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وطلائع الجيش 

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد 5 أهداف، جاء ذلك مناصفة مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي الذي مثل الزمالك من قبل أيضا. 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وكانت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بالجولة الماضية، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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