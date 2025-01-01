سورة «الزخرف» من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها تسع وثمانون آية، وكان نزولها بعد سورة «الشورى».

وسورة الزخرف هي السورة الثالثة والأربعون بحسب ترتيب المصحف العثماني، وهي السورة الثانية والستون بحسب ترتيب نزول السور.

ونزلت سورة الزخرف بعد سورة فصلت، وقبل سورة الدخان.

وعدد آيات سورة الزخرف تسع وثمانون آية.

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الزخرف

سميت في المصاحف سورة الزخرف، وبذلك ترجم لها الترمذي في كتاب التفسير من "جامعه" وسميت كذلك في كتب التفسير. وسماها البخاري في كتاب التفسير من "صحيحه" سورة حم الزخرف بإضافة كلمة {حم} إلى الزخرف على نحو سورة حم المؤمن. ووجه التسمية أن كلمة {وزخرفا} (الزخرف:35) وقعت فيها، ولم تقع في غيرها من سور القرآن، فعرَّفوها بهذه الكلمة.

سبب تسمية سورة الزخرف

سُمّيت سورة الزُخرف بهذا الاسم لأنَّ آياتها تدُلُّ على أعظم مقاصد القُرآن، وهو أنَّ الدُنيا وكل ما تحتويه من زينة غير باقية، وهي دار فناء وكل ما فيها يفنى ويزول، وقيل في سبب تَسميتها أيضًا ورود كلمة "وزُخرفًا" فيها ولم ترد في غيرها من سور القُرآن فسميت بذلك

وقيل لأنَّها اشتملت على وصف بعض مظاهر الدُنيا وزخارفها الفانية، وهو المُسمّى بالزُّخرف، وذلك عند مُقارنة نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، وذلك في قوله -تعالى-: (وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ* وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ).







فضائل سورة الزخرف

إنها من المئين التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين... "

ويمكن القول: إن الحواميم السبع -وسورة الزخرف منها- ذات خط واحد، هو خط الحديث عن القرآن، وموقف الكافرين منه إبان التنزيل. فسورة الزخرف تدور حول مجادلة مشركي مكة إبان تنزيلها، ودحض مواقفهم الكفرية من كثير من قضايا الدين الكبرى ومفهوماته. وتسفه الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية التي كانوا يعتقدونها، وتقرر القيم الصحيحة التي ينبغي التزامها والإيمان بها. وتعرض جانبًا مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ومن جدال واعتراضات.

أسباب نزول بعض آيات سورة الزخرف

أسباب نزول الآية (31): عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك وقالوا: كان غير محمد أحق بالرسالة من محمد ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١﴾ [الزخرف:31] (سورة الزخرف، الآية 31) يعنون الوليد بن المغيرة من مكة، ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف فأنزل الله عز وجل الآية ردًا عليهم، أخرجه ابن جرير، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة.

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

سبب نزول الآيات (57-58-59-60-61-62) من سورة الزخرف

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ {الزخرف/57} وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ {الزخرف/58} إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ {الزخرف/59} وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ {الزخرف/60} وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ {الزخرف/61} وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {الزخرف/62}﴾

جاء في سيرة ابن هشام: "وجلس رسول الله (ص) يومًا - فيما بلغني - مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله (ص) فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله (ص) حتى أفحمه ثمّ تلا عليه وعليهم: (إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون...).

ثمّ قام رسول الله (ص)، وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفًا وما قعد، وقد زعم محمّد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبدالله: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمّدًا: أكلُّ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرًا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم (عليهما السلام)، فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزّبعري، ورأوا أنّه قد احتجّ وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله (ص) من قول ابن الزبعري، فقال رسول الله (ص): "إن كل من أحبّ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنّهم إنّما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته".

فنزلت الآية الشريفة (101) من سورة الأنبياء: (إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى أُولئك عنها مبعدون) وكذلك نزلت الآية: (ولما ضرب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يصدون).

موضوعات سورة الزخرف

1- الثَّناءُ على القُرآنِ الكريمِ.

2- تسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا لَحِقَه مِن قَومِه.

3- بيانُ جانبٍ مِن مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ تعالى، وبَعضِ نِعَمِه على خَلْقِه.

4- عَرضُ بَعضِ افتراءاتِ المُشرِكينَ وأقوالِهم الفاسِدةِ، مع الرَّدِّ عليها وتَفنيدِها، وبيانِ سُوءِ عاقِبتِهم في الدُّنيا والآخرةِ.

5- ذِكرُ جانبٍ مِن دَعوةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ لِقَومِه، وجانِبٍ مِن قِصَّةِ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ، ومَوقِفِ المُشرِكينَ مِن عيسى عليه السَّلامُ.

6- بِشارةُ المؤمِنينَ بالجنَّةِ والنَّعيمِ المقيمِ، وبَيانُ عِقابِ المُجرِمينَ في جهنمَ وتَمنِّيهم الموتَ.

7- تَوجيهاتٌ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع ذِكرِ بَعضِ أدِلَّةِ وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى.

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