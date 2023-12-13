ورد في فضل سورة " الدخان " أحاديث كثيرة مرفوعة، ولكن لا يصح منهما شيء نرصدها في سياق التقرير التالي.

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

سورة الدخان

نزلت سورة الدخان على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة فهي -مكية النزول-، تتناول كأغلب السور المكية الدعوة للإسلام، وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمين وتحمل الكثير من الرسائل وتتحدث عن البعث ويوم القيامة، وتقع في الجزء الخامس والعشرون، وهي السورة رقم أربعة والأربعون، ونزلت بعد سورة الزخرف.

ويبلغ عدد آيات سورة الدخان تسع وخمسون آية، ويبلغ عدد كلماتها ثلاثمائة وست وأربعون كلمة، ويبلغ عدد حروفها ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفا، وتعتبر سورة الدخان من السور التي لها فضل عظيم.

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أسباب نزول سورة الدخان

– عندما رفضت قريش دخول الإسلام، وزادوا في إزاء النبي وسائر المسلمين، دعا عليهم الرسول أن يصابوا بالفقر والمجاعة، كالقحط الذي حذر منه نبي الله يوسف، فاستجاب الله لرسوله وأصابهم القحت والجوع.

– أصاب البلاء القوم المشركين حتي وصل بهم الأمر أن يأكلوا العظام والحيوانات الميته، وضعفت قريش وأصابها التعب والجهد والشقاء، وكلما نظر أحدهم إلى السماء فلا يرى غير الدخان، كأن السماء تحولت بأكملها إلى دخان، مما جعلهم يشعرون بالخوف والريبة، وأنزل الله آيته حيث قال تعالى (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين).

– ذهب البعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: (يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت)، وقد اعترف المشركين أن محمد نبي ودعوته مقبولة، وله رب يحميه ويقبل دعوته لكنهم لم يؤمنون، وداعا لهم الرسول ان يرفع الله عنهم القحط، فاستجاب الله لرسوله ونزلت الآية (إنَّا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون)، وعندما رفع الله عنهم المجاعة والقحط عادوا مرة أخرى لإزاء المسلمين، أنزل الله قوله: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنَّا منتقمون).

– ونزلت آية ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ ) تخص أبو جهل بسبب عجرفته وغروره، حيث قال عكرمة أن أبو جهل ألتقى بالرسول عليه السلام وقال الرسول: (إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: (أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى)، وقال له أبو جهل لعنه الله عليه وهو ينزع ثوبه: (ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء.. لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم، فقال الله الآية من باب التهتك والسخرية منه عندما أذله الله وقتل في غدوة بدر على يد طفلين صغيرين لا يتعدى عمرهما الخامسة عشر عاما، وهو القوي الشجاع العزيز بين قومه، فعايره الله تعالى بكلامه الذي قاله للرسول وقال له ذق طعم الذل والمهانة فلا أنت عزيز ولا كريم.

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

أحاديث لا تصح عن سورة الدخان

وردت العديد من الأحاديث التي يستدل بها البعض علي فضل سورة الدخان إلا أن دار الإفتاء المصرية استنكرت بعضها واستنكر البعض الآخر علماء الحديث نوردها كالآتي:

الحديث الأول:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من قرأ " حم " الدخان في ليلة الجمعة غُفر له) رواه الترمذي (2889) من طريق هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة به.

ثم قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد.

الحديث الثاني:روى الواحدي في " تفسيره " حديثا عن أبي بن كعب بنحو الحديث السابق، إلا أن في سنده سلَّام بن سليم متهم بالكذب، لذلك حكم عليه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " بأنه ضعيف جدا.

الحديث الثالث:عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قرأ " حم " الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتًا في الجنة ).رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/264)، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " ضعيف جدا، أخرجه الأصفهاني في " الترغيب والترهيب ".

الحديث الرابع:رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قرأ ( حم الدخان ) في ليلة، أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. قال الألباني (موضوع).

الحديث الخامس: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير».

قالت دار الإفتاء: إنه حديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال والمستحبات

الحديث السادس: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ» أخرجه الترمذي، وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: [هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَهِشَامٌ أَبُو المِقْدَامِ يُضَعَّفُ، وَلَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ].