6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها، وهل نزلت على النبي دفعة واحدة؟

سورة المائدة هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سور: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء, وهي مدنية باتفاق العلماء، وهي من أطول السور في القرآن وتحتوي على 120 آية، وتتناول عدة مواضيع منها: الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والتعامل مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، وتحذير المسلمين من اتباع أهوائهم، وأحكام الطعام والشراب والذبائح، وقصص الأنبياء والرسل، وأحكام الزكاة والصلاة والحج. وفيما يلي نستعرض معكم 6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها.

أسماء سورة المائدة

لسورة المائدة أسماء كثيرة أشهرها: المائدة، وسميت بهذا الاسم، لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي طلب الحواريون من عيسى- عليه السلام- نزولها من السماء، وقد حكى الله- تعالى- ذلك في آخر السورة في قوله- تعالى-: إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ (الآيات من 112: 115)



وتسمى أيضا بسورة العقود: لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود، قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ



وتسمى- أيضا- المنقذة: قال القرطبي: وروى عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة, تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب ».



الاسم الرابع: الأخيار

قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانيّ «يقال: فلانٌ لا يقرأ سورة الأخيار، أي لا يفي بالعهد، وذلك أنّ الصّحابة- رضي اللّه عنهم- كانوا يسمّون سورة المائدة سورة الأخيار. قال جريرٌ: إنّ البعيث وعبد آل متاعسٍ = لا يقرآن بسورة الأخيار). [التحرير والتنوير:6/69](م).

6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها وهل نزلت علي النبي دفعة واحدة؟

فضائل سورة المائدة وخصائصها:

1- سُورةُ المَائدةِ مِن السَّبعِ الطِّوالِ التي أُوتِيَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكانَ التَّوراةِ:

فعَن واثلةَ بنِ الأَسقَعِ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أُعطِيتُ مَكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ، وأُعطيتُ مَكانَ الزَّبورِ المِئِينَ، وأُعطيتُ مَكانَ الإنجيلِ المثانيَ، وفضِّلتُ بالمفَصَّلِ )).





2- وهي من السبع الأول التي من أخذها فهو حبر



3- فيها قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم... ): تمنى اليهود أن لو نزلت لاتخذوا يومها عيدا فأراد الله أن يكون نزولها يوم اجتماع عيدين يوم عرفة ويوم جمعة



4- فيها قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك)... قام بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة كاملة يرددها حتى أصبح واستشفع بها لأمته فأعطي ما طلب, ولما تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بكى وقال أمتي أمتي فوعده الله أن يرضيه في أمته ولا يسوؤه



5- أنَّها مِن آخِرِ ما نزَلَ مِنَ القُرآنِ:

فعَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو رضِي اللهُ عنهما، قالَ: (آخِرُ سُورةٍ أُنزِلَت سورَةُ المائدةِ).

وعن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، أن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، قالت له: (يا جُبَيرُ، تَقرَأُ المائدةَ؟ فقال: نَعَم، قالتْ: أمَا إنَّها آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَت).



6- أنَّها أجمعُ سُورةٍ في القُرآنِ لفُروعِ الشَّرائعِ، وذُكِر فيها مِن التَّحليلِ والتحريمِ والإيجابِ ما لم يُذكَرْ في غيرِها.



هل نزلت سورة المائدة دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

وردت روايات تفيد أن سورة المائدة نزلت على النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعة واحدة، ومن هذه الروايات ما أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام ناقة رسول الله العضباء، إذ نزلت عليه المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق عنق الناقة.

وروى الإمام أحمد- أيضا- عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها.

زمان ومكان نزول سورة المائدة

هناك روايات أخرى تحدثت عن زمان ومكان نزولها، ومن هذه الروايات ما أخرجه أبو عبيد عن محمد القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة.

وقال القرطبي: وروى أنها نزلت عند منصرف رسول الله من الحديبية.

6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها وهل نزلت علي النبي دفعة واحدة؟

روايات تحدثت عن زمان ومكان نزول بعض آياتها

قال السيوطي في كتابه «الإتقان» - عند حديثه عن معرفة الحضري والسفرى-: وللسفرى أمثلة منها: قوله- تعالى- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب:أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، عام حجة الوداع, ومنها: آية التيمم, ففي الصحيح عن عائشة، أنها نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة- بعد انتهائهم من غزوة المريسيع كما جاء في بعض الروايات.

ومنها: قوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فقد نزلت ببطن نخل.

ومنها: قوله- تعالى- وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فقد نزلت في غزوة ذات الرقاع, وهذه الآيات جميعها من سورة المائدة».

وعند مراجعة الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها، يتبين أن هذه السورة الكريمة لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت متفرقة وفي أوقات مختلفة، ومما يشهد لذلك ما جاء في كتب الحديث وفي كتب السيرة فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به.

أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يدعو على المشركين- في بدر- فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا, ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك».

فهذا النص يفيد أن الصحابة كانوا على علم قبل غزوة بدر بهذه الآيات التي وردت في سورة المائدة، والتي تحكى موقف بنى إسرائيل من نبيهم موسى عند ما دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة.

كذلك مما يشهد بأن سورة المائدة قد نزلت منجمة ولم تنزل دفعة واحدة ما نقلناه منذ قليل عن السيوطي من أن بعض آياتها قد نزلت في أزمنة وأمكنة مختلفة، فالمتأمل في بعض آياتها يراها تحكى لنا ألوانا من تعنت اليهود مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن تحاكمهم إليه لا من أجل الوصول إلى الحق وإنما من أجل إظهاره بمظهر الجاهل بأحكام التوراة.

قال- تعالى- وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.وفعلهم هذا يدل على أنهم كانت لهم قوة ونفوذ في المدينة عند نزول هذه الآيات.



ويقال إن جانبا كبيرا من آيات سورة المائدة قد نزل متأخرا عن صلح الحديبية، بل عن فتح مكة، لأن بعض آياتها تقرر أن المشركين قد صاروا في يأس من التغلب على المسلمين بعد أن فتح المسلمون مكة بعد أن أتم الله لهم دينهم.



قال- تعالى- الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا.

ولأن هناك آثارا تشهد بأن سورة المائدة- في مجموعها- من آخر ما نزل على النبي صلّى الله عليه وسلّم من قرآن.

قال القرطبي: وروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: «يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها».

ونحوه عن عائشة- رضى الله عنها- موقوفا.

قال جبير بن نفير: دخلت على عائشة فقالت:هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم.

فقالت: فإنها من آخر ما أنزل الله, فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه

والخلاصة، أن الذي يغلب على ظننا أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معين، وإنما نزل بعضها في السنوات التي سبقت صلح الحديبية، ونزل معظمها بعد هذا الوقت، ا، وأن الروايات التي تقول بنزولها دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها.

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