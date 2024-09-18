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أخبار مصر

وزير التعليم يوضح أسباب اعتبار اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

علق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خروج مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لطلاب المرحلة الثانوية.

 

وزير التعليم: لا توجد دولة في العالم تقوم تدريس اللغة الثانية كمادة إجبارية


وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل، إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية في العالم كمادة إجبارية على طلاب الثانوية العامة غير دولة واحدة وهي فرنسا.

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية.

وزير التعليم: عملنا اجتماعات ل ٦ آلاف مدير مدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

وأوضح أنه بلغت كثافات الطلاب في  معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا، وذلك في التعليم الحكومي.

العام الدراسي الجديد 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 


ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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التربية والتعليم والتعليم الفني اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة اللغة الأجنبية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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