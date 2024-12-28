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حملة مكبرة للتفتيش ومراقبة الأغذية وصلاحيتها بحي غرب الإسكندرية

حى غرب بالإسكندرية
حى غرب بالإسكندرية

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي سلامة المواطنين.

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يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق  احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانيه واشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والادارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل والرصد البيئي بالمحافظة.

استهدفت الحملة عددا من المنشآت والمحال ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وشارع المكس وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضرا،  وذلك لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تم تحرير ٥ محاضر أمن صناعي، ٣ محاضر شئون بيئة حي، ٣ محاضر صحة وأخذ ٣ عينات.

قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٣ صيدلية، كما أسفرت الحملة عن تحرير ٩ إنذارات " ١ إنذار رصد بيئي محافظة، ٥ مكتب عمل، ٣ رصد بيئي حي " وتم تحرير ١٥ إخطار رخص محلات للتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه "

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ على ٥٠ إشغالا متنوعا وتم تحصيل ٣٨ ألف جنيه غرامات فورية.  

ومن جانبها نوهت رئيس الحي بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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الفريق أحمد خالد حسن المهندسة زينب السيد حي غرب حملة مكبرة

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