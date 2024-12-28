السبت 28 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الزراعة تتابع محطات إعداد التقاوى وتدريب المهندسين على سحب العينات

الزراعة، فيتو
الزراعة، فيتو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتقاوي فعالياتها في متابعة محطات إعداد التقاوي 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور  أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وتوجه د أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والمهندسين من مختلف المحافظات لإحدى محطات إعداد التقاوى بالمنوفية للتدريب على طرق سحب العينات

وتأتي هذه الخطوة  تمهيدا لاجراءات التفتيش الدولى في فبراير القادم لاعتماد مصر للمرة التاسعة على التوالي وطبقًا لتعديل المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA لعام ٢٠٢٤.

وقال عضام أن ذلك بهدف استمرار الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي فى إصدار الشهادات الدولية للوطات التقاوى المصدرة للخارج. وخلال الزيارة قدم "ريحان" شرح تفصيلي ووافٍ عن طرق السحب المعتمدة للوطات التقاوى والتى تساهم دائمًا في رفع كفاءة أداء الساحبين بالإدارة المركزية للمحافظة على نجاح العمل في مجال التقاوى والحفاظ على جودة التقاوي المصرية كما تناولت الفعاليات العديد من المناقشات والإجابة على الاسئلة الخاصة التى تتعلق بسحب العينات وإجراء عرض عملى مفصل لعملية السحب وتوضيح إجراءات العمل القياسية

يذكر أن مصر تمتلك أكثر من 100 محطة تقاوي (حكومة وقطاع خاص) منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الخدمات الزراعية والمتابعة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراض رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى
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